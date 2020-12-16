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Varank’tan menü iddialarına yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Milletvekili Ali Öztunç'un, Cumhurbaşkanlığında ikram edilen çeşitli yemek isimlerini sayarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki harcamaları eleştirmesine cevap verdi.

ANKARA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 23:45 ABONE OL
Varank’tan menü iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanlığının yemek menüleriyle ilgili tutarsız iddiaların yapıldığına dikkati çeken Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızla 2005 yılından beri fiilen siyaset yapıyorum. Ailemden daha çok Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber olduk. Günlerce haftalarca evimize gitmeden çalıştık. Cumhurbaşkanımız bu saydıklarınızın bir kısmının adını bile bilmiyor. Yurt dışından misafir ve heyetler geliyor, resepsiyonlar oluyor, burada ikramlar oluyor. İkramlarla ilgili gazetelerdeki haberleri buraya taşımak adabımuaşerete uymaz" dedi.

YEMEKHANEYE GİDİP BAKIN, iNSANLAR NE YİYOR?

Afganistan'da görev yapan Mehmetçiğe gönderilen paranın da o bütçe içerisinde yer aldığını kaydeden Mustafa Varank, "Bu parayı da mı Cumhurbaşkanımız harcıyor? Lütfen külliyedeki yemekhaneye gidip bakın, insanlar ne yiyor? Daha önce de 'altın klozet var' iddiaları gündeme geldi. Bunu diyenler külliyeye davet edildi ama kimse gelip o klozetleri kontrol etmedi. Siyaseti klozet seviyesinden yukarıya taşıyalım" ifadelerini kullandı.

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Varank’tan menü iddialarına yanıt
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