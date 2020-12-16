Yaşlı adam 3 gündür kayıp

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Soğucak mahallesinde ikamet eden 72 yaşındaki Fehmi Arık ortadan kayboldu. Arkasında herhangi bir iz bırakmayan yaşlı adam için mahalle sakinleri seferber oldu.

En son 2 gün önce köyde ekmek alıp evine giden yaşlı komşuları için köy ve çevresinde yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan köylüler, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri 30 kişiden oluşan bir ekip ve iki arama kurtarma köpeği ile bölgede arama çalışmaları yaptı ancak sonuç alamadı. Bugün ise bölgeye AKUT, AFAD ve NAK ekipleri sevk edildi. Ekipler her yerde yaşlı adamı arıyor.