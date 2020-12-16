Yatsı Namazı Ne Zamana, Saat Kaça Kadar Kılınabilir? Yatsı Namazı Vakti Ne Zaman Biter?

Müslüman âlemi için en mühim ibadetlerin başında namaz kılmak gelir. Bu ibadet İslam dinine inanlar için farz olarak buyurulmuştur. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere her gün kılınan beş vakit namaz vardır. Yatsı ezanının okunmasının ardından kılınan yatsı namazı en son kılınan vakittir. Çeşitli nedenlerden dolayı bu namazı zamanında kılamayanlar yatsı namazı ne zamana, saat kaça kadar kılınabilir sorusuna cevap arıyor. Yatsı namazı vakti ne zaman biter ve ne zaman, saat kaça kadar kılınır? İşte tüm ayrıntılar…

YATSI NAMAZI NE ZAMANA, SAAT KAÇA KADAR KILINABİLİR?

Yatsı namazını bazı sebeplerden dolayı vaktinde kılamayanlar ve geç saate kadar bırakanların kafasında bu soru işareti belirmektedir. Yatsı namazının kılınacağı son vakti merak edenler için tüm ayrıntılara bu başlık altında yer verdik. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre yatsı namazının en son kılınacağı vakit şöyle;

- Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, "imsak" vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, I, 159; Kâsânî, Bedâî', I, 124; Merğînânî, el-Hidâye, I, 258; Zeylaî, Tebyîn, I, 81).

- Yatsı ezanının okunmasının ardından yukarıda belirtilen zaman dilimi içinde herhangi bir an bu namaz kılınabilir. Bununla birlikte bazı âlimler, bütün farz namazlarda olduğu gibi yatsı namazını da vaktinin ilk diliminde kılmanın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) tavsiyesi gereğince daha faziletli olduğunu belirtmişlerdir. Bu görüşe karşı olan bazı kaynaklarda bulunmaktadır. Rivayetlere dayanarak yatsı namazını gecenin biraz ilerleyen diliminde kılmanın daha uygun olduğunu söyleyen âlimler de vardır (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 28).

- Şâfiî mezhebine göre ise yatsı namazının vakti batı ufkundaki kızıllığın kaybolmasıyla başlar, tan yerinin ağarmasına kadar devam eder.