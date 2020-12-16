Yatsı Namazını Kılmanın Fazileti - Yatsı Namazını Camide Cemaatle Kılmanın Sevabı, Faziletleri ve Önemi

Yatsı namazı günün en son vakit namazı olmakla beraber en uzun kılınan namazlarındandır. Öğle namazı ile aynı rekât olsa da akşam geç saatte olduğundan daha zahmetlidir. Yatsı namazını kılmanın fazileti ise bir o kadar fazladır. Yatsı namazını cemaatle kılmanın sevabı ve faziletleri ile ilgili bazı hadis kaynaklarında önemli bilgiler yer almıştır. Peki, Yatsı namazını cemaatle kılmanın önemi, sevabı ve fazileti nedir?

YATSI NAMAZINI CEMAATLE KILMANIN SEVABI VE FAZİLETİ

Beş vakit namaz içerisinde yer alan yatsı namazı günün en son kılınan namazıdır. Yatsı namazı akşam namazının vakti çıktıktan sonra "imsak" vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar kılınabilir. Yatsı namazını cemaatle kılmanın mükâfatı ise çok daha fazladır. Hadis kaynaklarında bu namazı cemaatle kılmanın önemi açıkça belirtilmiştir.

Osman İbni Affân radıyallahu anh 'den rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurdu:

"Yatsı namazında cemaatte bulunan kimseye, gecenin yarısına kadar namaz kılmış gibi sevap vardır. Yatsı ve sabah namazlarında cemaatte bulunan kimseye ise, bütün gece namaz kılmış gibi sevap vardır."

Tirmizî, Salât 165.Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 47