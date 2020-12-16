Yeni iklime yeni genotipli bitki

Biyoçeşitlilik açısından dünyanın en zengin coğrafyalarından birinde bulunan Türkiye, sağlık, gıda, yakıt, finans ve iklim kriziyle boğuşan dünyanın geleceği için önemli bir güce sahip. Farklı ekosistemlerin olduğu Anadolu'da ortalama 3 bini endemik 12 bin bitki türü yaşıyor. Bin 700'ü ise tıbbi ve aromatik bitki özelliği taşıyor.

Bu haliyle Türkiye, Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin yüzde 75'ini bünyesinde barındırıyor. Bu oranın 3'te 1'i de endemik, yani yeryüzünde sadece belirli ve sınırlı bölgede yaşam alanı bulan bitki türü. Ancak iklim krizinin "su kritiği" yaşayan Türkiye'yi tehdit etmesi, biyoçeşitlilik için de büyük bir risk içeriyor. Böyle bir tabloda güven veren tek şey ise Göbeklitepe'de keşfedilen ilk buğdaydan bugüne geleneksel, makineli ve kontrollü tarım evrelerinden geçen ve hızla dijital tarım evresine giren Türkiye'nin sahip olduğu tecrübe. Geriye de sadece Türkiye'nin dünyayı besleyebilecek tarım potansiyelini doğru iklim ve tarım politikalarıyla yönetmesi kalıyor.

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ İHRACATINDA 4 KAT BÜYÜME

Bugün 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin tıbbi ve aromatik bitki açıklaması, bu potansiyele örnek teşkil ediyor. Pakdemirli, "Türkiye'deki bin 700 civarında bitki, tıbbi özellik taşımakta. Bunun 500'ünü tıbbi ve aromatik bitki olarak değerlendiriyoruz. Bu veriler bize, dünya üzerindeki tıbbi bitkilerin yaklaşık yüzde 6'sının ülkemizde olduğunu göstermektedir. Ülkemizin, sahip olduğu bu zenginliği daha yüksek katma değere çevirmesi ve bu pazardan daha yüksek pay alması son derece önemlidir" diyor. Pakdemirli'ye göre; son 18 yılda tıbbi ve aromatik bitki ekiliş alanı 2 kat arttı. Üretim 5 kat artışla 370 bin tona ulaştı. İhracat değeri ise 4 kat büyümeyle 105 milyon dolardan 404 milyon dolara çıktı.

Ortadaki isim: Doç.Dr.Faheem Shahzad Baloch

Sağdaki isim: Prof.Dr.Tolga Karaköy

YENİ GENOTİPLİ BİTKİ

İklim değişikliğinin yarattığı tehdide karşı bir başka haber ise Sivas'tan geldi. Sivas'ta iki bilim insanı, tarımda inovatif yaklaşımla yeni genotipli bitki geliştirmeye başladı. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Tolga Karaköy ve Doç.Dr.Faheem Shahzad Baloch, Avrupa Birliği desteğiyle gelecekte insanlığı bekleyen kuraklık afetine karşı kuraklığa dayanıklı bitki geliştirmeye başladı. Kuraklığa, soğuk ve sıcak stresine dayanıklı yeni genotipli bitkiler, tarımsal biyoteknoloji sayesinde üretilebilecek. Karaköy, "Bu projede özellikle kuraklığa dayanıklı yeni çeşitlerin belirlenmesi için moleküler genetik ve biyoteknoloji bilim dallarından faydalanıyoruz" dedi. 6 ülkeyi kapsayan projelerinin AB fonlarından destekleneceğini belirten Baloch ise "Gelecekte bir birimden 10 kat daha fazla ürün almak zaruri hale gelecek. Şu anda 1 metrekare topraktan 10 kilogram ürün alıyorsak, 2050 yıllarında hem kuraklık, dünyadaki nüfus artışı ve hem de sanayileşmeye paralel olarak 1 metrekare topraktan 50 kilo gram ürün almak zorunda kalacağız. Bu nedenle klasik teknikler yerine modern teknikler geliştirmek zorundayız. Kuraklık, aşırı sıcak ve soğuğa karşı dayanıklı bitkiler geliştirmek için gen kaynakları bulacağız. Bu genler üzerinde çalışıp, dayanıklı alternatif bitki çeşitleri üretmeye çalışacağız" diye konuştu.