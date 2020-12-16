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Haftası ne zaman? En güzel, Kısa, Uzun 2020 şiirleri ve sözleri!

Eski adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak bilinen Haftası tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır. Bugün için sosyal medyada öğrenciler en güzel, kısa ve uzun yerli malı şiirleri araştırmasına başladı. Yerli tüketimin bilinçli olarak artması amaçlanırken günün anlam ve önemi dolasıyla çeşitli etkinlikler düzenlenir. ne zaman? İşte 2020 En güzel, kısa, uzun ve sözleri

Giriş Tarihi: 16.12.2020 07:38 Son Güncelleme: 16.12.2020 07:38 ABONE OL
Yerli Malı Haftası ne zaman? En güzel, Kısa, Uzun 2020 Yerli Malı Haftası şiirleri ve sözleri!

Yerli Malı Haftası çocuklara yerli ürünlerin tüketiminin önemi öğretilirken, tutumlu ve tasarruflu olma bilinci de aşılanır. Her yıl Aralık ayında kutlanan bugün için en güzel kısa uzun ve anlamlı şiirler internette araştırılıyor. Koronavirüs sebebiyle okullarda etkinlik düzenleyemeyecek olan çocuklar yerli malı haftasında şiirler okumak istiyor. Önemli günler ve haftalar arasında yer alan bu haftada öğrenciler pano ve resim çalışmaları için çabalıyor. Yerli Malı Haftası ne zaman? İşte 2020 Yerli Malı Haftası şiirleri ve sözleri

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli Malı Haftası'nda Türkiye'de yetiştirilen ürünlerin önemi vurgulanırken şiirlerle ve sözlerle Yerli Malı Haftası kutlanıyor. Çocukların yerli malının önemini kavraması için her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı Haftası başladı.

YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

TUTUMLU ÇOCUK

Damla damla akan sudan,

Koca göller dolup taşar.

Tutumsuzlar kalır yolda,

Tutumlular dağlar aşar.

Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.

İnsanlar kara günde,

Kimseye el açmamalı.

Çalışmalı, kazanmalı,

Hiçbir işten kaçmamalı.

Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.

HAKKI SUNAT

YERLİ MALI HAFTASI

Yerli malı haftası,

Seni özledik durduk.

Günün gelecek diye,

Yolunu gözlüyorduk.

Süsleyelim masamızı

Kutlayalım haftamızı.

Yurdumuzda neler yok,

Ne yetişmez, ne bitmez?

Eğer görmek istersen

Yurdu biraz dolaş gez.

Süsleyelim masamızı

Kutlayalım haftamızı.

İSMAİL HAKKI TALAS

YERLİ MALI

Üstüm, başım, İçim, dışım.

Ayakkabım yerli malı…

Vatanını seven insan,

Yerli malı kullanmalı.

Neden param avuç avuç

Yabancıya gitsin bütün?

O paralar diken olur,

Canımızı yakar bir gün.

Yerli malı duruyorken

Yabancıya bakar mıyım?

İşçimizin emeğini

Bile bile yıkar mıyım?

Çeşidi az olsa bile,

Yerli malı, vatan malı

Başka türlü düşünenler

Varlığından utanmalı.

HAKKI SUNAT

BİZİM YERLİ MALIMIZ

Elin kokusuz, yapma gülünden güzel gelir.

Bana bizim bahçede boy atacak çalımız.

Yabancı tezgahlarda boy boy, kolay dokunan

Paspaslardan güzeldir el emeği halımız.

Yüz vermem yabancının çeşit çeşit rengine

Bayraklaşır gözümde beyazımız, alımız.

Ne firenk elmasına, ne arap hurmasına

Muhtaç etmez ki bizi meyve dolu dalımız.

Gerçekten daha gerçek, güzelden daha güzel,

Her karışı hazine bizim yurt masalımız.

Arıca birlik olup çalışmayı bildik mi

Petekleri doldurur mis kokulu balımız.

Keçe olsa, yabanın ipeğinden güzeldir

Bizim yerli malımız, bizim yerli malımız...

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

YERLİ MALI

Haftamızı açalım,

Yurda neşe saçalım.

Yerli malı dururken,

Yabancıdan kaçalım.

İpekli var, yünlü var,

Pamuklu var, bezi var.

Fabrikalar işliyor,

Öz malım gelişiyor.

Yaban malı almayız,

Düşünmeye dalmayız.

Biz tutumlu oldukça,

Hiç de yoksul kalmayız.

LATİF ÖKTEN

ANLAMLI YERLİ MALI HAFTASI SÖZLERİ

Yerli malı Türk'ün malı, her Türk onu kullanmalı.

Tutumlu olmak, ulusal bir görevdir.

Milli tutumu ve üretimi artırmak, yatırımı geliştirmek, yatırımları verimli şekilde kullanmak devletin hedefidir.

Ekmek olmayınca, yemek olmaz.

En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir.

Biriktirmekten sahip olunur.

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Yerli Malı Haftası ne zaman? En güzel, Kısa, Uzun 2020 Yerli Malı Haftası şiirleri ve sözleri!
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