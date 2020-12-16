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takvimi: Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık-?

Koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşı gecesi 31 Aralık 2020 saat 21.00’dan itibaren 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni yıla az bir zaman kala ise en merak edilen konulardan bir tanesi takvimi oluyor. Tatilin kaç gün olacağı, ne kadar süreceği gibi konular gündemin konuları arasında yerini alıyor. Peki; yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık-? İşte yılbaşı tatili takvimi!

Giriş Tarihi: 16.12.2020 13:18 ABONE OL
Yılbaşı tatili takvimi: Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık-1 Ocak tatil mi?

2020 yılının bitmesine az bir zaman kala yılbaşında yaşanacak olan sokağa çıkma yasağının ardından yılbaşı tatili takvimi merak ediliyor. Öte yandan, yılbaşı öncesi 31 Aralık günü ek mesai durumunun olup olmadığı çalışanların da gündeminde yer alıyor. Peki; yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık-1 Ocak tatil mi? İşte yılbaşı tatili takvimi!

YILBAŞI TATİLİ TAKVİMİ

Yeni yıl bu yıl 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Corona virüsü nedeniyle yurt genelinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması belirtilen saat ve tarihlerde uygulanacak. Haberimizin içerisinden yılbaşı tatili takvimi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

2020 YILBAŞI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm sergileyecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.

31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

31 Aralık saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'de sona erecek.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelmesi ardından tatil günleri merak konusu oldu. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olarak geçiyor.

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık 2020 günü resmi tatil olmayacak.

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Yılbaşı tatili takvimi: Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık-1 Ocak tatil mi?
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