Yoğun bakımdan çıktı koronavirüse yenildi

Uzun bir süredir kovid-19 tanısıyla tedavi gören Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mitat Sevin yaşamını yitirdi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mitat Sevin'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sevin, Ankara'da korona virüs tedavisi gördüğü Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve sendikanın Gaziantep şubesinin kurucularından 59 yaşındaki Mitat Sevin'in ölüm haberini Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: " Davamızın, her aşamasında, her kademesinde yoldaşlık ettiğimiz dava adamı Mithat Sevin ağabeyimiz Ankara'da rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur."

Eğitim camiasının çeşitli kademelerinde öğretmenlik, idarecilik ve sendika başkanlığı yapan ve pek çok sivil toplum kurumunda da görev üstlenen Mitat Sevin 26 Ekim günü kovid-19 nedeniyle hastaneye yatmıştı. Bir süre sonra taburcu olan Sevin yeniden rahatsızlanmış ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Sevin, 8 Aralık günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı süreci ve yoğun bakım ünitesindeki tedaviyi şöyle duyurmuştu:

"Değerli dostlar, 9 günlük yoğun bakımdan sonra bu gün tekrar servisteyiz. Bu günleri gösteren Rabbimize hamd olsun. Dualarına bizleri ortak eden, yalnız bırakmayan siz değerli dost, akraba, arkadaş, kardeş ve sevenlerimize sonsuz teşekkürler. Duaya devam inşaallah"

4 çocuk babası Mitat Sevin'in cenazesinin Gaziantep'e getirilerek Asri Mezarlıktaki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.