Zonguldak'ta e-Twinnig projeleri törenleri verildi

Zonguldak Öğretmenevi'nde yapılan ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "eTwinning faaliyetleri; öğrencilerimizin hem ülkemizden hem de Avrupa'dan yaşıtlarıyla iletişim kurma, farklı kültürleri tanıma, yabancı dilleri kullanma, bilişim teknolojilerini aktif olarak kullanma, girişimcilik, işbirliği ve takım çalışması yapma, eleştirel düşünme gibi pek çok 21. Yüzyıl becerilerinin geliştirilmesine de imkân sağlamaktadır.

Buradaki ödül törenimizde; Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "Ulusal Destek Servisi" tarafından takip edilen ilimizde eTwinning projesi yürüten ve başarılı olan 77 öğretmenimize; "Ulusal Kalite Etiketi", 35 öğretmenimize; "Avrupa Kalite Etiketi", 10 okulumuza "eTwinnig Okulu Etiketi", 21 okulumuza "Avrupa Kalite Etiketi Levhası",25 okulumuza "Ulusal Kalite Etiketi Levhası" verilecektir" dedi.

Ödül töreninde törene katılan yönetici ve öğretmenlere; Ulusal Kalite Etiketi,Avrupa Kalite Etiketi, eTwinnig Okulu Etiketi,Avrupa Kalite Etiketi Levhası, Ulusal Kalite Etiketi levhaları verildi.