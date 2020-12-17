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Cuma hutbesi yayınlandı mı? Cuma Hutbesi konusu nedir?

tarafından her hafta Cuma günleri kaleme alınan ve güncel konuların ele alınarak Müslüman vatandaşlarımıza bilgi ve öğütler sunulan Cuma Hutbesi yayınlandı. Yüce yaradana ibadet ve dua ile geçireceğimiz bu güzel ve anlamlı günde hutbesini okumak isteyenler yayınlandı mı, konusu nedir? sorusuna yanıt arıyor. Merak edilen 18 Aralık Cuma hutbesi yayınlandı mı, konusu nedir? sorularının yanıtlarına buradan ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 18.12.2020 01:34 Son Güncelleme: 18.12.2020 01:34 ABONE OL
18 Aralık Cuma hutbesi yayınlandı mı? Diyanet Cuma Hutbesi konusu nedir?

Diyanet tarafından her hafta Cuma günü yazılarak güncel konularla birlikte Müslüman vatandaşlarımızın okumasına sunulan 18 Aralık Cuma Hutbesi yayına alındı. Yüce Allah'a namaz ibadetimizi yerine getirip dualar edeceğimiz bu güzel günde diyanet hutbesi okumak isteyenler 18 Aralık Cuma hutbesi yayınlandı mı, konusu nedir? sorusuyla araştırma yapıyor.

18 ARALIK CUMA HUTBESİ YAYINLANDI MI? DİYANET CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 18 Aralık Cuma Hutbesi ve tüm detaylar şöyle;

MÜMİN HER İŞİNDE MUTEDİLDİR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Allah'ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak. Dünyadan da nasibini unutma! Allah'ın sana iyilikte bulunması gibi, sen de insanlara iyilikte bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Ey insanlar! Orta yolu tutun!

Aziz Müminler!

İslâm, itidal dinidir. Bizlere hayatımızın her alanında ölçülü ve dengeli olmayı emreder. Aşırılıktan uzak durmayı, istikamet üzere yaşamayı, sağduyulu ve tutarlı davranmayı öğütler.

Kıymetli Müslümanlar!

İnsanoğlu madde ile mana, beden ile ruh, dünya ile ahiret arasındaki dengeyi koruduğu sürece mutlu olacaktır. Dünyamızda huzur ve barışın hâkim olması da ancak ilâhî dengeyi korumakla mümkündür. Alışverişte, eğlencede, yeme-içmede, giyim-kuşamda, konuşmada ve yazmada, hatta dini konularda aşırı uçlara savrulmak, insana da topluma da zarar verecektir.

Değerli Kardeşlerim!

Müminler olarak bize yakışan, Rabbimizin kâinatın her zerresine işlediği muhteşem dengeyi hayatımıza taşımaktır. İfrat ve tefrite kaçmadan orta yolu izlemektir. Kederde ve sevinçte, öfkede ve mutlulukta ölçüyü kaçırmamaktır. "Aşırıya kaçmayın, dosdoğru yolu tutun ve böyle davrandığınız için alacağınız mükâfattan dolayı sevinin."[1] buyuran Sevgili Peygamberimizin çağrısına uymaktır.

Ne mutlu, Rabbimizin emrettiği gibi mutedil bir hayat sürenlere! Aşırılıklardan uzak durup istikametini muhafaza edenlere!

[1] Buhârî, Îmân, 29.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

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18 Aralık Cuma hutbesi yayınlandı mı? Diyanet Cuma Hutbesi konusu nedir?
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