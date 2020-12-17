18 Aralık Cuma hutbesi yayınlandı mı? Diyanet Cuma Hutbesi konusu nedir?

Diyanet tarafından her hafta Cuma günü yazılarak güncel konularla birlikte Müslüman vatandaşlarımızın okumasına sunulan 18 Aralık Cuma Hutbesi yayına alındı. Yüce Allah'a namaz ibadetimizi yerine getirip dualar edeceğimiz bu güzel günde diyanet hutbesi okumak isteyenler 18 Aralık Cuma hutbesi yayınlandı mı, konusu nedir? sorusuyla araştırma yapıyor.

18 ARALIK CUMA HUTBESİ YAYINLANDI MI? DİYANET CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 18 Aralık Cuma Hutbesi ve tüm detaylar şöyle;