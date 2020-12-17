3 gündür aranan yaşlı adam secdede ölü bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Soğucak mahallesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan Fehmi Arık (72), köylülerin haber vermesine üzerine Jandarma ekipleri tarafından aranmış ancak bulunamamıştı. 3 gündür süren aramalarda yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

SECDE EDER GİBİ BULUNDU

AFAD ve AKUT ekiplerinin arama köpekleriyle yaptığı aramalar sonucu talihsiz adamın cesedi köyün 1,5 kilometre dışında çalılık bir arazide bulundu. Fehmi Arık'ın çalılıkların içerisinde secde eder pozisyonda bulunması kendisini arayan kurtarma ekiplerini hem şaşırttı hem de üzdü.