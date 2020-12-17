Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 3 gündür aranan yaşlı adam secdede ölü bulundu

3 gündür aranan yaşlı adam secdede ölü bulundu

’da 3 gündür kayıp olan 72 yaşındaki Fehmi Arık 3’ncü günün sonunda arama kurtarma ekipleri tarafından arazide ölü bulundu. Yaşlı adamın secde pozisyonunda bulunması kurtarma ekiplerine şaşkınlık yaşattı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 17.12.2020 16:33 ABONE OL
3 gündür aranan yaşlı adam secdede ölü bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Soğucak mahallesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan Fehmi Arık (72), köylülerin haber vermesine üzerine Jandarma ekipleri tarafından aranmış ancak bulunamamıştı. 3 gündür süren aramalarda yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

SECDE EDER GİBİ BULUNDU

AFAD ve AKUT ekiplerinin arama köpekleriyle yaptığı aramalar sonucu talihsiz adamın cesedi köyün 1,5 kilometre dışında çalılık bir arazide bulundu. Fehmi Arık'ın çalılıkların içerisinde secde eder pozisyonda bulunması kendisini arayan kurtarma ekiplerini hem şaşırttı hem de üzdü.

ARKADAŞINA GÖNDER
3 gündür aranan yaşlı adam secdede ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA