30 yıl cezası olan kişi 10 ay kaçabildi

Trabzon'da 4 yıl önce küçük çocuğa cinsel istismar ve kişiyi hürriyetini yoksun kılma suçundan mahkemece 30 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan Enes Efkan C,isimli kişi Trabzon Emniyet müdürlüğü Asayiş şube ve Özel Harekat Şube ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda Akçaabat ilçesi Derecik mahallesinde bir yakınının evinde kıskıvrak yakalandı.

Aynı olayla ilgili 4 yıl önce bir kişinin tutuklu olduğu, bir kişinin ise Gürcistana kaçtığı öğrenilirken, olayda diğer şüpheli Enes Efkan C'nin (25) mahkemece 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30 yıl kesinleşmiş cezası verildi. 10 aydır firarda olan ve polis tarafından aranan şüpheli, polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Akçaabat ilçesine bağlı Derecik mahallesinde bir yakının evinde operasyonla yakalandı. Enes Efkan C, Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş şubedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.