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30 yıl cezası olan kişi 10 ay kaçabildi

’da çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan 30 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve 10 aydır firari olan 25 yaşındaki Enes Efkan C. isimli kişi saklandığı evde operasyonla yakalandı. Enes Efkan C. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 17.12.2020 15:39 ABONE OL
30 yıl cezası olan kişi 10 ay kaçabildi

Trabzon'da 4 yıl önce küçük çocuğa cinsel istismar ve kişiyi hürriyetini yoksun kılma suçundan mahkemece 30 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan Enes Efkan C,isimli kişi Trabzon Emniyet müdürlüğü Asayiş şube ve Özel Harekat Şube ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda Akçaabat ilçesi Derecik mahallesinde bir yakınının evinde kıskıvrak yakalandı.

Aynı olayla ilgili 4 yıl önce bir kişinin tutuklu olduğu, bir kişinin ise Gürcistana kaçtığı öğrenilirken, olayda diğer şüpheli Enes Efkan C'nin (25) mahkemece 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30 yıl kesinleşmiş cezası verildi. 10 aydır firarda olan ve polis tarafından aranan şüpheli, polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Akçaabat ilçesine bağlı Derecik mahallesinde bir yakının evinde operasyonla yakalandı. Enes Efkan C, Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş şubedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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30 yıl cezası olan kişi 10 ay kaçabildi
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