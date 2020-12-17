96 yaşındaki Hayri dede koronavirüsü yendi

Kırşehir'in Mucur İlçesi'nde yaşan 96 yaşındaki Hayri Albayrak'ın önce gelini ve oğlunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. FİTAS (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) kaydı oluşturulan Hayri Albayrak'ın şikâyetlerinin başlaması üzerine Mucur Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı filyasyon ekibince evine gidilerek evinde COVİD-19 testine için sürüntü numunesi alındı ve erken dönemde de ilâçları başladı.

Hastane başvurusu olmadan süreci evinde geçiren, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince takip edilen hasta; ilaçlarını düzenli kullandığı, çocuklarının kendisine çok iyi baktığını, beslenmesine dikkat ettiğini belirterek kendisiyle ilgilenen Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve değerli sağlık çalışanlarına teşekkür etti.