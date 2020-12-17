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'da uyuşturucu operasyonu

'da, 2 İran TIR’ında yapılan aramada aracın çeşitli bölümlerine zulalanmış vaziyette toplamda 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Recep ÇİRİK
Giriş Tarihi: 17.12.2020 17:20 ABONE OL
Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

Ağrı'da, 2 İran TIR'ında yapılan aramada aracın çeşitli bölümlerine zulalanmış vaziyette toplamda 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüzce uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının tespiti ile uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda; Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktasında durdurulan uluslararası yasal yük taşıyan 2 İran TIR'ında yapılan aramada aracın çeşitli bölümlerine zulalanmış vaziyette toplamda 91 Kilo 860 gram Sıvı Metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İran Uyruklu 2 tır sürücüsü gözaltına alınarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, suçta kullanılan araçlara el konulmuş, suç organizasyonunun deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamlı olarak devam etmektedir. Ele geçirilen 91 Kilo 860 gram sıvı metamfetamin maddesi Ülkemizde yol uygulama noktalarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçmiştir. Ağrı Emniyet Müdürlüğü olarak zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

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Ağrı'da uyuşturucu operasyonu
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