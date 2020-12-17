Anamur muzuna hasat zamanı gelen büyük darbe

Türkiye'nin en önde gelen Anamurlu muz üreticileri, doğal afetin tam hasat zamanı seralarla birlikte yetişkin muzları da yerle bir ettiğini dile getirdiler.

Yaklaşık 150 dönüm arasında seranın yıkıldığını kaydeden sera sahipleri, bu bölgede iki yıl önce de benzer bir hortumun seraları vurduğunu ve büyük zararlar içinde olduklarını belirterek, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderilecek muzların harap olması sonucu yerli muzun büyük darbe aldığını ve yabancı menşeli muzlara karşı sürdürdükleri mücadelenin büyük sekteye uğradığı belirtiliyor.

Anamur muz üreticileri seralarının yarıya yakınının yıkıldığını belirterek; devletten bir yardım eli beklediklerini söylediler.

Seralarda meydana gelen yıkıntıları gezerek incelemeler yapan Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Ak Parti ilçe Başkanı Feyzullah Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Şeref Gümüş ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri Hasar tespit çalışmaları yaparak üreticilerin yaralarının sarılacağını belirtiler.

Anamur İlçe Tarım Orman ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri de seralarda zarar tespit çalışmalarını sürdürürken üreticinin mutlaka seralarını TARSİM ile sigortalatması gerektiğini ifade ettiler.