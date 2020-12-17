Anneleri öldürülen 3 çocuk devlet korumasına alındı

Konya'nın Çumra İlçesinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Sadife Yüzer'in 2018 yılının Temmuz ayında eşinden sözlü şiddet gördüğü gerekçesiyle jandarmaya başvurduğu ve bunun üzerine katil kocaya 15 günlük tedbir kararı uygulandığı öğrenildi. Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk ise devlet korumasına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı 3 çocuğunun annesi 6 aylık hamile Sadife Yüzer'i av tüfeği göğsünden vurarak öldürdü. Katil zanlısı koca daha sonra Konya'da bulunan babası Fahrettin Yüzer ve jandarmayı arayarak 'eşimi vurdum gelin beni alın' diyerek ihbarda bulundu. Ali Rıza Yüzer, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından suç aleti tüfek ile birlikte gözaltına alındı. Ali Rıza Yüzer'in olay yerine gelen muhtar Adem Mete'ye 'anlaşamadık vurdum' dediği öğrenildi.

DÜN AKŞAM TOPRAĞA VERİLDİ

Sadife Yüzer'in cenazesi Çumra Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yüzer'in cenazesi dün akşam saatlerinde mahalle mezarlığına getirildi. Sadife Yüzer, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

3 ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Olay sırasında evde bulunan çiftin çocukları 12 yaşındaki E.Y., 10 yaşındaki Ş.Y. ve 9 yaşındaki G.Y., jandarma ekipleri tarafından evden alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar savcılık işlemlerinin ardından devlet koruması altına alınarak sığınma evine yerleştirildi. Çocukların anne ve babasının tartışmalarını ve silah sesini duydukları, olay anını görmedikleri öğrenildi.

2018 YILINDA UZAKLAŞTIRMA VERİLMİŞ

Öldürülen Sadife Yüzer'in 2018 yılının Temmuz ayında jandarma karakoluna giderek eşi Ali Rıza Yüzer'in kendisine psikolojik ve sözlü şiddet uyguladığını belirterek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Ali Rıza Yüzer hakkında 15 gün süreyle koruyucu ve önleyici tedbir kararı uygulandığı öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusun süren Ali Rıza Yüzer'in bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.