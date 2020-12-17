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Araba çarpan hamile kadının 20 günlük yaşam savaşı sona erdi

'de 20 gün önce yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir arabanın çarpması sonucu ağır yaralanan ve 20 gündür yoğun bakımda tedavisi süren hamile kadın yaşamını yitirdi.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Giriş Tarihi: 17.12.2020 12:29 ABONE OL
Araba çarpan hamile kadının 20 günlük yaşam savaşı sona erdi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen arabanın çarpması sunucuda hamile olan Gülsabah Sever doğumuna 20 gün kala ağır yaralandı.

Kaldırdığı hastanede bebeğini kaybeden Gülsabah Sever ise bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şemdinli'de 27 Kasımda meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen Gülsabah Sever (27) adlı hamile kadın, karşıdan gelen aracın çarpması sonucu da ağır yaralanmıştı.

Kazada, yaralanan hamile kadının ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda alınmıştı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Sever'in bebeğini kaybetmişti.

20 gündür Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımda tedavisi devam eden Gülsabah Sever'inde yaşamı yitirdi.

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Araba çarpan hamile kadının 20 günlük yaşam savaşı sona erdi
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