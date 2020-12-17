Olay, İstanbul'un Kağıthane İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi'nde 16 Aralık Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre; aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları öğrenilen iki grubun üyeleri buluştu. İki taraf arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Y.K., belinden çıkardığı silahla karşı tarafa ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu T.K. ve E.K yaralandı.

Aracı üzerlerine sürdüler! Böyle saldırıp kaçtılar! | Video





KULLANDIKLARI ARACI KARŞI TARAFIN ÜZERİNE SÜRDÜ



Yaşanan olayın ardından yaralanan T.K. ve E.K. yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu sırada araçla hastaneye gelen diğer grubun üyeleri, kullandıkları aracı Y.K., C.K. ve O.K.'nın üzerine doğru sürdü. Bunun üzerine Y.K., C.K. ve O.K. da üzerlerine sürülen araca saldırdı. Araçtakiler aracı geri vitese alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.