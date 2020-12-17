İstanbul Kağıthane'de akraba oldukları öğrenilen iki grubun üyeleri arasında silahlı kavga yaşandı. Olayın ardından yaralanan iki kişinin yakınları, kullandıkları aracı hastanenin önünde olduklarını öğrendikleri husumetlilerinin üzerine sürdü. Aracı kullanan ve araca saldıran beş şüpheli Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.
Olay, İstanbul'un Kağıthane İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi'nde 16 Aralık Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre; aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları öğrenilen iki grubun üyeleri buluştu. İki taraf arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Y.K., belinden çıkardığı silahla karşı tarafa ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu T.K. ve E.K yaralandı.
Aracı üzerlerine sürdüler! Böyle saldırıp kaçtılar! | Video
KULLANDIKLARI ARACI KARŞI TARAFIN ÜZERİNE SÜRDÜ
Yaşanan olayın ardından yaralanan T.K. ve E.K. yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu sırada araçla hastaneye gelen diğer grubun üyeleri, kullandıkları aracı Y.K., C.K. ve O.K.'nın üzerine doğru sürdü. Bunun üzerine Y.K., C.K. ve O.K. da üzerlerine sürülen araca saldırdı. Araçtakiler aracı geri vitese alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.
5 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan olayın ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, söz konusu aracı Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde durdurdu. Aracın içerisinden çıkan T.K., A.K., S.K., G.S. ve H.U. da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.