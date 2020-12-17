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Ardahan Jandarma’dan 20 siteye erişim yasağı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı bazıları ve üzerinden yasa dışı yollarla yayın yapan ve içeriğinde müstehcen ve bahis siteleri barındıran 20 siteye engel yasağı koydurdu.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 17.12.2020 16:54 ABONE OL
Ardahan Jandarma’dan 20 siteye erişim yasağı

Ardahan'da Jandarma ekipleri, son 15 günde internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 20 siteye erişimi engelledi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, son 15 günde internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, bazı sitelerin ABD ve İngiltere üzerinden illegal yayın yaptığı tespit edildi. Sitelerden 7'sinin müstehcen içerikli, 13'ünün de yasa dışı bahis sitesi olduğu belirlenerek erişimleri engellendi.

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Ardahan Jandarma’dan 20 siteye erişim yasağı
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