Az kalsın dalgınlığının kurbanı oluyordu

Bolu'nun Sümer Mahallesi Cumhuriyet caddesinde dün saat 17.30 sıralarında Süleyman Özer isimli vatandaş çalışır otomobilini çalışır vaziyette park ederek evine gitti. Özer, evindeki işini bitirdikten sonra aşağı indiğinde aracının park ettiği yerde olmadığını fark etti.

Otomobilin çalındığını anlayan Özer durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri otomobilin çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Aracın 2 kişi tarafından çalınarak Karabük istikametine gittiklerini belirleyen ekipler operasyon başlattı. Karabük'te yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs Özer'e ait çalınan otomobille yakalandı.

İfadeleri alınmak üzere Bolu'ya getirilen S.D. (22) ve E.K. (25) işlemlerinin ardından Savcılığa sevk edildi. Şüpheli iki gençten S.D.'nin 35, E.K.'nın ise 20 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

"EVİN ÖNÜNDE BİR ŞEY OLMAZ DİYE DÜŞÜNDÜM"

Çalınan aracına kısa sürede kavuşan Süleyman Özer, "Dün saat 15.00 ile 18.00 arasında bir saatte aracım çalındı. Evimin önüne park etmiştim. Oradan almışlar. Kapıları açıktı ve anahtar da üzerindeydi. Eve çıkıp geri inecektim. Onun için bırakmıştım. Evin önünde bir şey olmaz diye düşündüm. Anahtar üstündeydi. Arabaya çabuk kavuştuk. Zaten çabuk bulunamasaydı gitmişti. Teşekkür ederim emniyete. Hemen karakola bildirmiştim. Zaten kısa zamanda bulunduğu haberi geldi. Çok ilgilendiler. Çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun" dedi.