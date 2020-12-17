Ankara'da kendilerine "Bakkal Avcıları" diyen ve küçük esnafı sahte paralarla dolandıran iki zanlı bu kez polise avlandı. Operasyonla yakalanan iki zanlının aracından 33 bin 850 lira sahte para ele geçirildi.

“Bakkal Avcıları” bu sefer avlandı | Video

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yaşayan M.Ç. ve S.G.'nin İstanbul'dan getirdikleri sahte parayla bakkallar başta olmak üzere market, pazar yerleri gibi küçük esnaflardan gıda malzemesi ve sigara gibi ürünlerin aldıklarını belirledi. Kendilerine 'Bakkal Avcısı' diye iki kişinin araçlarını takibe alan Mali polis, zanlıların İstanbul, Afyon, Muğla, Eskişehir, Sakarya, Zonguldak, Kırıkkale, Konya gibi çeşitli illerde sahte parayı sürmeye hazırlandıklarını tespit etti.

Şüpheliler, polisin takibi ve baskından korunmak için başkasının üzerine araç kiraladıkları, adres olarak da metruk evlerin adresini verdiklerini belirledi. Yapılan takip sonrasında iki şüphelinin, yine Ankara'ya geldiğini tespit eden polis, Kahraman Kazan gişelerde iki zanlının içerisinde bulunduğu aracı durdurdu. M.Ç. ve S.G'nin aracında polisin yaptığı aramada 306 adet sahte 100 lira, 65 adette 50 lira ele geçirildi.



33 BİN 850 LİRA SAHTE PARA ÇIKTI



33 bin 850 liralık sahte parayla yakalanan "Bakkal avcıları" ifadeleri alındıktan sonra parada sahtecilik suçundan Kahraman Kazan Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.G. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.