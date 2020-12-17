Balıklıgöl'e düşen telefon için güvenlik görevlileri seferber oldu

Dünyanın her yerinden binlerce ziyaretçi ağırlayan Şanlıurfa'nın tarihi Balıklıgöl, ilginç anlara sahne oldu. Göl kenarında dolaşan bir ziyaretçi, cep telefonu ile Balıklıgöl'ü fotoğraflamak istedi. Ancak telefon elinden kayarak düştü.

Balıklıgöl'e düşen cep telefonu için görevlilerden yardım istendi. Görevliler yardıma koştu, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Balıklogöl'e düşen telefon çıkarılarak sahibine teslim edildi. Platoyu ziyaret eden hemen her ziyaretçi, eşsiz bir güzelliğe sahip Balıklıgöl'ü fotoğraflıyor. Zaman zaman cep telefonunu suya düşürenler oluyor.