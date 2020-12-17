Beş ilde baskın yediler! Silahlarla imalathanelerde yakalandılar

İstanbul merkezli beş ilde yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan 28 kişilik bir çeteye operasyon yapıldı. 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, beş ilde yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan bir çeteye operasyon düzenledi. İstanbul, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Mersin'de toplamda 38 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İki silah atölyesi tespit edildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; beş ruhsatsız tabanca, çok sayıda tabanca sürgüsü, şarjör, tabanca parçaları ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 28 hedef şüpheliden 20'si yakalanarak gözaltına alındı ve şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.