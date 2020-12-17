BİM 18 Aralık aktüel ürünler indirimleri başladı! Bugün BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Türkiye'nin en çok tercih edilen market zinciri BİM aktüel ürünler kataloğu ile bugün müşterilerinin gündemine geliyor. Bu market zinciri her hafta Cuma günü yenilediği raflarında stoklarla sınırlı ürünlerini uygun fiyata satışa çıkartıyor. Ürünlerinin kaliteli ve indirimli olması nedeniyle büyük ilgi görürken özellikle de teknolojik aletlerdeki fırsatlar dikkat çekiyor. Peki, 18 Aralık Bugün BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar!

BİM 18 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ BAŞLADI! BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

BİM Aktüel ürünlerde bu hafta 50 inç uydu alıcılı Smart Tv'den elektrikli süpürgeye fanlı elektrikli ısıtıcıdan duvar tipi cam davlumbaza birbirinden çeşitli ürünler uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor olacak. BİM mağazaları hafta içi saat 10:00'da açılıyor ve saat 20:00'de kapanıyor…