Bursa 1’nci sınıf sağlık hizmeti alıyor

Başta Bursa Şehir Hastanesi olmak üzere kent merkezi ve tüm ilçelerde inşa edilen modern hastaneleriyle Bursa, sağlık hizmetinde üst sıralarda yer alıyor. 2 Milyar TL'yi aşan ağlık yatırımlarının ardından sanayi kenti Bursa'da yıllık ortalama muayene sayısı 6 Milyon'dan 29 Milyona yükseldi. 2002 yılına kadar Bursa'da sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı sadece yüzde 39 iken bu rakam aradan geçen 18 yılın ardından yüzde 89'a ulaştı.

ARAÇ SAYILARI 5,5 KAT ARTTI

Bursa'da 112 Acil istasyon sayısı 2020 yılında 14 iken bu sayı 69'a yükseltildi. 112 acil ambulans sayısında da 5,5 kat artış sağlanarak 20'den 110'a çıkarıldı. Bunların arasında 5 adet kar paletli ambulans, 1 adet Helikopter Ambulans, 1 adet Yoğun Bakım ve Obez Ambulansı da yer aldı.

İLÇELERE OTEL KONFORUNDA HASTANE

Sadece Bursa kent merkezine değil aradan geçen 18 yıllık süreçte tüm ilçelere de nitelikli hastaneler inşa edildi. En fazla 2 yataklı olacak şekilde inşa edilen bu hastanelerde, içerisinde özel banyo ve tuvaletlerin yanı sıra plazma televizyonları bulunan otel konforunda hasta odaları yapıldı. Bursa'ya yapılan tüm bu yatırımlar sayesinde birçok alanda yaşamı kolaylaşan Bursalılar, yapılan yatırımları takdir ederken, 18 yıl önce başlayan bu yatırım yağmurunun sürmesini bekliyor.