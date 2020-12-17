Bursa’da örnek dayanışma

Bursa Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Uzkınay, pandeminin etkisini arttırması nedeniyle alınan yeni destek kararlarına ilave olarak, zor bir dönemden geçen yerel işletmelere destek vermek için bölge halkına, yerel esnaftan alışveriş yapılması çağrısı yaptı.

Pandemi sürecinin sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte küçük yerel işletmeleri derinden etkilediğini belirten Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tekin Uzkınay, devletin ilave desteklerinin yanı sıra vatandaşların da yerel ekonomiye sahip çıkması gerektiğini söyledi. Uzkınay, bu yolla bölgeler halinde pandemi sürecinden çok daha güçlü çıkılabileceğini belirtti.

"YEREL ESNAFTAN ALIŞVERİŞ YAPIN"

Bugüne kadar eşi benzeri olmayan zor bir süreçten geçildiğinin altını çizen Tekin Uzkınay, Mustafakemalpaşa olarak bu zorlu günleri kenetlenerek, birbirimize destek olarak aşabiliriz. Değerli halkımızdan ricamız, bu zor dönemde yerel esnafımızdan alışveriş yaparak, işletme sahiplerine, çalışanlarına ve onlarında ailesiyle birlikte toplumumuzun geniş bir kesimine birlikte sahip çıkmalıyız" dedi.

"YÜKSEK REFAH SEVİYESİ YERELDEN BAŞLAR"

Bu dönemde mahalle bakkalından, yerel işletmelerden, esnaftan alışveriş yaparak, yerel ekonomimizin çarklarının dönmesine katkı yapabiliriz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte biz de yerel işletmelerimizden alışveriş yapıyor, başta üyelerimiz olmak üzere küçük işletmelere destek vermeye özen gösteriyoruz. Bu sayede üretim ve ticaretteki gücümüzü muhafaza ederek, bir an önce geri kalmasını umut ettiğimiz pandemi sürecini en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz. Yüksek refah seviyesinin yerelden başladığını unutmayarak, pandemi sürecini güçlü yerel ekonomimizle geride bırakıp bölgemizin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunmayı sürdürmek istiyoruz. Bu bağlamda tüm halkımızı duyarlı olmaya ve yerel esnafımızdan alışveriş yaparak yerel ekonomimize destek vermeye davet ediyoruz" dedi