Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlere ilişkin 2 kişi daha yakalandı

'da kaynaklı ölümlere ilişkin 2 kişi daha yakalandı

'da, kaynaklı ölümlerle ilgili biri Tekirdağ'da 2 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da alkol aldıktan sonra fenalaşan 14 kişi Çekirge Devlet ve Bursa Şehir hastanelerine kaldırılmıştı. Bu kişilerden 3'ü hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 11 kişi de tedavi altına alınmıştı. Ölümlerin ardından gözaltına alınan E.O. ve U.K. tutuklanmıştı.

AA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 11:39 ABONE OL
Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlere ilişkin 2 kişi daha yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçak içki satarak taksirle öldürme suçunu işledikleri iddiasıyla daha önce gözaltına alınan ve "taksirle öldürme suçundan" dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan E.O. ve U.K'nin ifadeleri üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

U.K'ye Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden "sahte etil alkol" temin ettiği iddiasıyla çeşitli suçlardan kaydı bulunan M.H. ve Bursa'da tekel bayisi işleten B.B'nin de sahte içkilerle alakalı olduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Bursa'da alkol aldıktan sonra fenalaşan 14 kişi Çekirge Devlet ve Bursa Şehir hastanelerine kaldırılmıştı. Bu kişilerden 3'ü hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 11 kişi de tedavi altına alınmıştı. Ölümlerin ardından gözaltına alınan E.O. ve U.K. tutuklanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlere ilişkin 2 kişi daha yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA