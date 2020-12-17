Cani koca hakim karşısında

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, detaylı darp raporunun alınması ve Halime O.'nun dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS

Antalya Barosu Alanya Kadın Çocuk Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu adına avukat Halime Şenli Bilgin ile avukatlar Fatma Gürsoy ve Emine Gülcan Avanaz da duruşmada yer aldı. Duruşma sonrası açıklama yapan Halime Şenli Bilgin, davanın ağır cezada, öldürmeye tam teşebbüsten açılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Bilgin, "Biz mahkemeden en ağır cezayı almasını istiyoruz ki bir daha Halime'ye yaklaşmaya cesaret edemesin. Bu karar örnek olsun. Eşlerine şiddet uygulayanlar ağır cezalar alacaklarını, tutuklanacaklarını bilsinler istiyoruz" dedi.

KORKUNÇ DETAYLAR

Korkunç olayla ilgili detaylar veren Bilgin, "Kocası zaten uzun süre şiddet uyguluyormuş. Daha önce 5 defa uzaklaştırma kararı var. O gün de uzaklaştırma kararı varmış. Adam eve geliyor konuşmak için, kadın da onu balkona alıyor. Kocası 'Neden karar aldın' diyor ve saldırıyor. Kadın da bir fırsatını bulup onu balkona kilitleyip içeri kaçıyor. Ama eşi balkon camını kırıyor ve camla Halime'ye saldırıyor. Halime'nin çok ağır yaraları var. İki kere ameliyat oldu" diye konuştu.