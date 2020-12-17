Son dakika: Cani kocadan skandal sözler! 'Karım kendi kendine yapmıştır'

KORKUNÇ DETAYLAR

Korkunç olayla ilgili detaylar veren Bilgin, "Kocası zaten uzun süre şiddet uyguluyormuş. Daha önce 5 defa uzaklaştırma kararı var. O gün de uzaklaştırma kararı varmış. Adam eve geliyor konuşmak için, kadın da onu balkona alıyor. Kocası 'Neden karar aldın' diyor ve saldırıyor. Kadın da bir fırsatını bulup onu balkona kilitleyip içeri kaçıyor. Ama eşi balkon camını kırıyor ve camla Halime'ye saldırıyor. Halime'nin çok ağır yaraları var. İki kere ameliyat oldu" diye konuştu.