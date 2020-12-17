CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar'dan inanılmaz gaf

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki Aralık oturumunda söz alan CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar, taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili söz aldı. İBB CHP Meclis Üyesi Ülkü Sakalar devrik cümle kurunca büyük bir gafa imza attı.

CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar: Söz kadın hakları ve tacizse hiç kimse CHP ile yarışamaz | Video

SATAŞMA İDDİASIYLA SÖZ ALDI!

CHP Meclis Üyesi Sakalar, sosyal medyaya yansıyan konuşmasında ilk olarak "Bir sataşma olduğu için Cumhuriyetçi Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum. AK Parti Grubu'ndan Ebru Hanım 5 Aralık üzerine bir konuşma yaptı ama bir şekilde sözü bize getirip taciz iddialarına bağladı. Ve suçlamaya kalktı partimizi" dedi.

"SÖZ KADIN HAKLARI VE TACİZSE HİÇ KİMSE CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE YARIŞAMAZ" DEDİ

CHP Meclis Üyesi Sakalar sonra "Söz kadın hakları ve taciz ise hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi ile yarışamaz" dedi. Sakalar bu cümleyi kurunca salonda bir uğultu oluştu. Devrik cümle kuran Sakalar sonra "Kadın haklarının korunması konusunda" diyerek cümlesini tamamladı. Sosyal medyada bu gaf gündem oldu