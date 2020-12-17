Cuma mesajları ve sözleri burada: 2020 en güzel resimli Cuma mesajları ve sözleri ile hayırlı Cumalar...

Bir Cuma gününe daha ulaşan müslümanlar, bu bayram gününün sevincini yaşıyor. Bu hafta da Mart ayından bu yana olduğu gibi Cuma namazı koronavirüs gölgesinde geçecek. Camileri dolduracak olan vatandaşlar dua için ellerini bugün de semaya kaldıracak. Yapılacak ibadetlerin yanı sıra bugün yapılması tavsiye edilen birçok davranış ve sünnet var. Bunlardan birisi de yakınları, eş-dost ve akrabayı mutlu etmek. Sevdiklerinin Cuma gününü tebrik etmek isteyenler de resimli Cuma mesajları ve sözlerini araştırıyor. Aşağıda, istediğiniz platformdan kolayca gönderebileceğiniz resimli Cuma mesajları yer almaktadır.
CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ:
Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.
Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Hayırlı cumalar…
Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun…
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.