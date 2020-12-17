Cuma mesajları ve sözleri burada: 2020 en güzel resimli Cuma mesajları ve sözleri ile hayırlı Cumalar...

Bir Cuma gününe daha ulaşan müslümanlar, bu bayram gününün sevincini yaşıyor. Bu hafta da Mart ayından bu yana olduğu gibi Cuma namazı koronavirüs gölgesinde geçecek. Camileri dolduracak olan vatandaşlar dua için ellerini bugün de semaya kaldıracak. Yapılacak ibadetlerin yanı sıra bugün yapılması tavsiye edilen birçok davranış ve sünnet var. Bunlardan birisi de yakınları, eş-dost ve akrabayı mutlu etmek. Sevdiklerinin Cuma gününü tebrik etmek isteyenler de resimli Cuma mesajları ve sözlerini araştırıyor. Aşağıda, istediğiniz platformdan kolayca gönderebileceğiniz resimli Cuma mesajları yer almaktadır.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: