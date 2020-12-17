Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Cuma namazı kılınışı, vatandaşlarımız tarafından bilgi tazelemek amacıyla Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler nelerdir? gibi merak edilen sorularla birlikte abdest alınış bilgilerine buradan erişebilirsiniz…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT, OKUNACAK DUALAR VE SURELER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı olarak Cuma namazı kılınış, okunacak dua ve sureler ile abdest alınış bilgileri şöyle;