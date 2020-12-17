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Cuma namazı nasıl kılınır, ? ile , okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Bir Cuma gününe daha erişmiş olmanın sevinci içindeyiz. Bu hafta da yüce yaradana ibadet etmek için camileri dolduracak ve dualar edeceğiz. Öte yandan haftada 1 gün kılınması sebebiyle namaza ilişkin detaylar Cuma namazı nasıl kılınır, ? Şeklinde sorularla yoğun olarak araştırılıyor. ile , okunacak dualar ve sureler nelerdir? soruları ve abdest alınış detayları ilerleyen sayfalarda yer alıyor.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 01:51 Son Güncelleme: 18.12.2020 01:51 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Cuma namazı kılınışı, vatandaşlarımız tarafından bilgi tazelemek amacıyla Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler nelerdir? gibi merak edilen sorularla birlikte abdest alınış bilgilerine buradan erişebilirsiniz…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT, OKUNACAK DUALAR VE SURELER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı olarak Cuma namazı kılınış, okunacak dua ve sureler ile abdest alınış bilgileri şöyle;

  • Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
  • Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
  • Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
  • Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

  • "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
  • Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

ABDEST NASIL ALINIR?

Niyet edilir

Önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet edilir.

Eller yıkanır

Sonra "Eûzübillahimineşşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" denilerek eller bileklere ve parmak araları da dahil olmak üzere üçer defa yıkanır.

Ağız yıkanır

Sağ el ile ağza üç defa su verilir. Her su alınışında ağız çalkalanır ve su dökülür.

Burun yıkanır

Yine sağ el ile buruna üç kez su verilir ve sol el ile sümkürülür.

Yüz yıkanır

İki avuca su alınarak saç bitiminden çene altına kadar yüz üçer defa yıkanır.

Kollar yıkanır

Sonrasında sağ kol dirsekle beraber üç kez, sonra sol kol aynı şekilde üçer kez yıkanır.

Baş mesh edilir

Sağ el ile başının dörtte biri mesh edilir.

Kulaklar yıkanır

Sonra her iki el ıslatılıp serçe parmaklar ile kulakların için mesh edilirken, kulakların arka kısmı da baş parmaklar ile mesh edilir.

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Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler nelerdir?
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