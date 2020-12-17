Develi'de gacer ekmeğinin satışı başlıyor

Genetiği değiştirilmemiş ata formu olan, zengin protein içeriği, yüksek lif, kepek ve düşük glisemik indeksi ile hazmı kolaylaştıran Gacer ekmeğinin 22 Aralık'ta satışına başlanacak.

KİLO PROBLEMİ OLANLAR YİYEBİLİR

Gacer ekmeğinin kilo problemi yaşayanların gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri bir ekmek olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Develimizin en önemli yöresel üretim değerlerinden birisi olan gacerin artık Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR ekmek büfelerinde satılacak. Böylece gacer ekmeğimiz hem tanınacak hem de ilçemize ekonomik katkı sağlayacak. gacer ekmeğinin önünü açtığı için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyoruz. Develi Belediyesi olarak bizler de gacerin en çok üretimi yapılan yer olan ilçemize tescili için Türk Patent Enstitüsü ve Marka Kurumu'na başvuru çalışmalarımıza başladık. İnşallah Coğrafi İşaretler tescilinin de alınmasıyla birlikte gacerimizi daha fazla üretip, paketleyerek bu şifa kaynağını herkesle tanıştırmak istiyoruz" diye konuştu.