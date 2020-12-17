Düzce belediyesinde TİS’de mutlu son

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirilen imza törenine Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Özgüven-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın, sendikanın Sakarya Şube Başkanı M. Mesut Gökdemir, belediye başkan yardımcıları, sendika temsilcileri ve belediye çalışanları katıldı.

HAYIRLI VE HELAL OLSUN

İmza töreninden önce değerlendirmelerde bulunan sendika temsilcileri, yapılan toplu iş sözleşmesinin Türkiye genelinde en iyi oranda toplu iş sözleşmesi olduğunu ifade ederek, Başkan Özlü' ye gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti. Toplu İş Sözleşmesinde anlaşarak mutabık kaldıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şunları dile getirdi;"Bugün, sizler gibi bende çok mutluyum. Anlaşarak sözleşmeyi imzalıyoruz. Bu sözleşme ile 2020 yılı için %20 oranında, 2021 yılının başından itibaren de +%15 oranında, toplam olarak %35 zam yapmış oluyoruz. 2022 yılında ise enflasyon oranında artı bir puan arttıracağız. Hayırlı ve helal olsun" dedi.

ZAMANINDA ÖDEMEK ÇOK ÖNEMLİ

Zam miktarı kadar ücretlerin zamanında ödenmesinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Özlü, " Çok yüksek zamlar verilebilir, ama zamanında ödenmiyorsa veya zamanında ödeyebilmek için bir takım arkadaşlarımızın işine son verilebilme durumu doğuyorsa bunun hiçbir kıymeti yok. Dolayısıyla biz belediye olarak kaynaklarımızı gözden geçirdik, değerlendirdik ve ödeyebileceğimiz miktarın maksimumunu vermeye çalıştık. 2020 yılının tamamında maaşlarımızı zamanında ödedik. 2021'de de aynı şekilde ödeyeceğiz. Bizim önceliğimiz personelimizin maaşlarının zamanında ödenmesidir. Bu nedenle elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum" dedi. İmza töreni, hediye takdimleri ve toplu fotoğraf çekimleri ile sona erdi.