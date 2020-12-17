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E nabız ile sorgulama ekranı! kaç günde ve ne zaman çıkar?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan e nabız sorgulamaları sürüyor. Aralık ayında artan vaka sayısıyla birlikte kendilerinde corona belirtileri gören kişiler koronavirüs testi yaptırmak istiyor. Risk grubu taşıyan vatandaşların test sonucunu öğrenmesi için E nabız sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve e devlet şifresini kullanması gerekiyor. Peki E nabız ile Covid 19 test sonucu sorgulama nasıl yapılır? kaç günde ve ne zaman çıkar?

Giriş Tarihi: 17.12.2020 11:32 ABONE OL
E nabız ile Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı! Koronavirüs test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar?

Coronavirüs salgınıyla birlikte e nabız koronavirüs testi hayatımıza girdi. Kendilerinde en ufak bir corona belirtisi gören vatandaşlar test sonuçlarına e nabız sisteminden ulaşabiliyor. Böylelikle hastaneye gitmeye gerek kalmadan TC kimlik numarası ve e devlet şifresi ile giriş ile korona virüs test sonucu sorgulama yapabiliyor. Peki E nabız ile Covid 19 test sonucu sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar?

E NABIZ İLE KORONA VİRÜS TEST SONUCU SORGULA: KORONAVİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Dünyaya hızla yayılan koronavirüsle mücadele devam ederken kendilerinde belirti gören vatandaşlar e nabız ile korona virüs test sonucunu sorgulayabiliyor. PCR (Covid 19) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

COVİD 19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

İlk aşamada Google'a E Nabız yazıp giriş yapmanız gerekiyor. Açılan sayfada en başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamalısınız. Açılan E Nabız sisteminde Covid 19 test sonuçlarına tıklamalısınız. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz.

SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilisiniz.

Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken;

1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.

2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemlerini aktaracağız. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.

En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.

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E nabız ile Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı! Koronavirüs test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar?
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