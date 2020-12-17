Edremit’te cenaze tartışması

Balıkesir'in Edremit ilçesinde koronavirüs nedeniyle yakınlarını kaybeden vatandaşlar, Belediyenin gasal işlemlerinden yüksek miktarda para talep ettiğin iddia etti.

Annesini koronavirüsten kaybeden Servet Gür Belediye görevlileri, cenazeleri yıkamanın riskli olduğunu ve bunun bir bedelinin olduğunu öne sürerek vatandaştan 2 Bin TL ile 5 Bin TL arasında para talep edildiğini söyleyerek isyan etti. CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ise "Korona salgınını sektör olarak gören cenaze yıkayıcıları ve hastalara refakat edenler vatandaşlardan para talep ediyor. Bu kişilerin belediyemizle bir ilgisi yok. Zaten bizim defin işlemi yaparken cenaze yıkama gibi bir uygulamamız da yok. Ancak bu şikayet üzerine kadromuz olmadığı halde Şehircilik Bakanlığı'nda özel izin alarak bir kadın bir de erkek gasal görevlisi işe aldık" dedi.

5 BİN TL ÜZERİNDEN PAZARLIK YAPTILAR

Geçtiğimiz 28 Kasım Cumartesi günü akşamı annesini kaybeden Servet Gür, 30 Kasım Pazartesi sabahı Edremit Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğüne gitti. Burada işlemlere başlayan Gür ve beraberindeki yeğenleri akıl almaz bir uygulamayla karşılaştı. Mezarlıklardan sorumlu olan Necati Köse isimli belediye personeli ile yıkama işlerine bakan Mustafa adındaki şahısların kendilerinden 5 Bin TL istediğini belirten Gür, "Miktarı duyunca büyük şaşkınlık yaşadık. Ne yapacağımızı bilemedik ve pazarlık yapmaya çalıştık. Şahıslar cenazenin yıkanması için elbise almaları gerektiğini söyledi ve en son 3 Bin TL'ye anlaştık" dedi.

YIKANMADAN GÖMÜLENLER OLDU

Diğer yandan aynı belediye personelinin, koronavirüsten yakınını kaybeden bir çok vatandaştan daha aynı miktarları istediği belirtilirken, istenen 3 ila 5 Bin TL'yi bulamayan yada vermeyenlerin cenazelerinin yıkanmadan gömüldüğü ifade edildi. Konuyu CHP'li Başkana şikayet eden aileler, Başkan Hasan Arslan'ın konuyla ilgili hiçbir girişimde bulunmadığını, aksine iki görevliyi arayarak "fiyatta indirim yapın" dediğini söyledi.

BAŞKAN DOĞRU OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan iddiaların doğru olmadığını ileri sürerek şunları söyledi: "Edremit Belediyesi'nin cenaze yıkamak gibi bir hizmeti yok. Zaten bununla görevli bir personeli de yok. Para istendiğini iddia eden vatandaş hastane önünde bekleyen ve koronavirüs salgınını sektöre çeviren kişilerle anlaşmış. Yani cenazesini yıkatmak için adam tutmuş. Böyle konular bizi çok üzüyor. Ben bu durumu öğrenir öğremez Şehircilik Bakanlığı ile temasa geçtim. Gasal görevlisi almak için özel izin aldım" diye konuştu.