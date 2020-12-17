ERÜ, 17 Aralık Şehitlerini unutmadı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, rektör yardımcıları, dekanlar ile akademik ve idari personel ellerinde Türk Bayrakları ile Sabancı Kültür Sitesi önünden saldırının gerçekleştiği durağa yürüdü. Burada şehitler için dua eden ERÜ Yönetimi, anıt durağa şehitler için karanfil bıraktı.

"BU VATANI KİMSE BÖLEMEZSİNİZ"

Hiç kimsenin cüreti, bu vatanı bölmeye ve ayırmaya cesaret edemeyeceğini belirten ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, burada yaptığı açıklamada "4 yıl önce hain ve menfur bir saldırı sonrasında 15 kahraman askerimiz burada şehit düştü, 54 askerimizde gazi oldu. Onlara bizler minnettarız. Şehitlerimizin kanı memleketimizin birer tapusudur. İç ve dış düşmanlarımız ve hainler şunu iyi bilsinler ki, 83 milyonun her bir vatan evladı birer askerdir ve birer şehit adayıdır. Hiç kimsenin cüreti bu vatanı bölmeye ve ayırmaya cesaret edemez. Erciyes Üniversitesi Rektörü olarak tüm mensuplarımız adına şunu belirtmek istiyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamış ve hiçbir zamanda yerde kalmayacaktır. Hiçbir vatan haini de asla bu vatana göz dikemez. Tüm mensuplarımız adına şehitlerimize rahmet, ailelerine sabr-ı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."