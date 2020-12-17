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'ta bir kişi börek aldığı sırada bıçaklandı

'ta bir kişi börek aldığı sırada iş arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi tarafından uğradı. Belinden yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 11:24 ABONE OL
Esenyurt'ta bir kişi börek aldığı sırada bıçaklandı

Olay saat 10.00 sıralarında Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi'nde bulunan bir börekçide yaşandı. Çalıştığı tekstil atölyesinden börek almaya gelen bir kişi, iş arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaşırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Henüz ismi öğrenilemeyen yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KÖPEK MERAKLA İZLEDİ

Öte yandan sahipli bir köpek yaşananları merakla izledi. Paşa isimli köpeğin ambulansın kapısına kadar gelerek yaralıya bakması dikkat çekti. Köpeğin meraklı anları kameraya yansıdı.

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Esenyurt'ta bir kişi börek aldığı sırada bıçaklandı
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