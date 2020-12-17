Evde kumar partisine şok baskın

Antalya'nın ilçelerinden Finike'ye bağlı Kum Mahallesinde H.D. isimli şahsın ikametinde kumar oynandığı ihbarının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Önceki akşam saat 23.30 sıralarında ikamete yapılan operasyon neticesinde 13 şahısın kumar oynadığı eve şok baskın düzenlendi. Polisi karşısında gören kumar partisi üyeleri büyük şok yaşadı. Evin salonunda masada bulunan iskambil kağıtları, pullar, okey taşları ve zarlara el kondu.

CEZA YAĞDI

Emniyet güçleri 3 kişiye "Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan yasal işlem gerçekleştirildi. Ayrıca 13 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesine Muhalefet Etmek suçundan 3 bin 150 'şer lira para cezası kesilirken Kabahatler Kanununa Muhalefet Etmek suçundan ise 1 bin 225.lira olmak üzere toplam 56 bin 875 lira para cezasına çarptırıldığı açıklandı.