Evde olması gerekenler sokakta geziyor

Adana Asayiş Şube Müdürlüğü ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motorize zırhlı Yunus timlerinin de desteğiyle sokağa çıktı. Seyhan ilçesi bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde 388 polis, 59 ayrı ekip oluşturup, mahallede tam 65 farklı noktada uygulama yaptı. Maske ve sosyal mesafe denetimi yapılıp, şüpheli görülen kişiler de 'Genel Bilgi Taraması'na (GBT) tabi tutuldu.

Yapılan kontrollerde 'PCR Testi' pozitif çıkan ve karantinada olması gereken 15 kişi, sokakta gezerken yakalandı ve kendilerine 13 bin 500 lira idari para cezası uygulanıp, polis eşliğinde evlerine gönderildi. Sokaktaki vatandaşlara koronavirüs salgınına karşı uyarılarda bulunup, onlarda tedbirlere uymaları istendi. GBT'si sorgulanan 18 şahıs da işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle arandıkları ortaya çıkınca gözaltına alındı.