Fatih'in imar değişikliği mahkemeye taşındı

İstanbul Tarih Yarımada'da Ağustos ve Eylül ayları içerisinde binaların dönüşümüyle ilgili tarihi bir karar alındı. Eski Fatih bölgesi olarak bilinen sur içinde 10 bin riskli binanın yıkılarak yeniden yapılmasına imkan sağlayan plan düzenlemesi, Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Koruma Kurulu'ndan oybirliğiyle geçti. Ancak Şehir Planlamacıları Odası değişikliği mahkemeye taşıdı.

Depreme dayanıklı bir dönüşüm için yapılan değişikliğin Şehir Planlamacıları Odası tarafından mahkemeye taşınmasının ardından 2 yıllık emeğin yok olma ihtimali olduğunu belirten Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "Yaklaşık 4 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizde Fatih'e ve başka birtakım başka ilçelerimize de ait önemli bir plan notu geçirdik. Bu plan notu şimdi İstanbul'un tamamı ile alakalı da yapılması gereken, tavsiye eden bir karar niteliğine dönüşüyor. Bu karar neydi? Daha önce bir plana göre yapılmış bir ruhsatı olan binaların, yani kaçakları kastetmiyoruz, binaların tekrar yenilenmek istediğinde mevcut imar planlarına göre değil eski yapılan koşullardaki haklara göre tekrar yapımını yapabilecekleri bir disiplini tekrar oturtmak için bir plan notu geçirdik. Bu plan notunun Fatih özel kısmını konuşacak olursak yaklaşık 2 yıl önce ilçe meclisinden geçmiş 8 ay istisnasız çok derinlikte çalışmalarla oybirliği ile geçti.

Avcılar'da da bu karar çıktı ve doğru bir karardı. Çünkü burada bir rant yoktur burada sadece insanların yaşam hakkını korumak için yani evlerinde yaşayan insanların evlerini tekrar yapmalarına müsaade edecek bir plan notu. Hem ilçe meclisinden hem İBB'den oybirliği ile geçti. Büyükşehir Belediye bürokrasi ve başkanı da çok hızlı bir şekilde bunu onayladı. Biz özel bir mekandayız. Fatih'in tamamı sit alanı. Bu nedenle dosyalar koruma kuruluna gitti. Koruma Kurulu'nda da dosya çok ufak değişikliklerle oybirliği geçti. Plan değişikliği notu 25 Ağustos'ta askıya çıktı ve 25 Eylül'de de askıdan indi. Eminönü bölgesi hariç tamamını ilgilendiren plan notuna sadece bir itiraz geldi bir vatandaşımız tarafından onu da meclisimiz değerlendirdi. İlçe meclisimiz bu itirazı haklı bulmadı. Hiçbir odadan da hiçbir itiraz gelmedi. Ancak dün idaremize ulaşan bilgiye göre dosya Şehir Plancıları Odası tarafından mahkemeye taşınmış. Mahkeme dosyaları inceleyecek tabii biz de savunmamızı yapacağız. Fakat mahkeme ne karar verecek. Şehir Plancıları Odası'nın hiçbir itirazda bulunmadan mahkemeye konuyu götürmesiyle 2 yıllık çalışma 3 ayrı disiplinin görüşleri ile verilen karar boşa gitmiş olacak" diye konuştu.