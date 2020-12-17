Fide serasında yangın çıktı

Adana'da bir fide üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

ÇALIŞANLAR FARK ETTİ

Yangın, Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir fide üretim tesisinde çıktı. Seradan dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, gübre ve plastik fide kasalarının da tutuşmasıyla büyüyen yangına müdahale etti.

DUMANDAN ETKİLENDİ

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, fide seralarına sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışması da tamamlanan tesisteki yangın söndürüldü. Öte yandan, ekiplerin müdahalesine yardım ettiği sırada dumandan etkilenen tesis çalışanı bir Suriyeli, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.