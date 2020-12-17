Gaziantep'te sahte içki operasyonu

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir büfe sahibinin sahte alkol ürettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bir büfe sahibinin ikametinde kaçak içki üretimi yaptığı, ürettiği içkiyi iş yeri önünde park halindeki aracından ve kendi özel müşterilerine de evinden satış yaptığının tespit edilmesi üzerine şüpheli şahsın işyeri ve ikametine eş zamanlı operasyon yapıldı. Aramalarda 356 kilo 800 gram kaçak viski, rakı ve etil alkol ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.