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Gizli kumarhaneye baskın

’te kumarhaneye çevrilen bir işyerine yapılan baskında 24 kişiye yasal işlem yapıldı. Baskında kumar oynatan şahıs ile 5 kişi de gözaltına alındı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 17.12.2020 12:10 ABONE OL
Gizli kumarhaneye baskın

Gaziantep'te polisin bir işyerine yaptığı baskında gizli kumarhane ortaya çıktı. İşyerini kumarhaneye çeviren sahibi ile 5 kişi gözaltına alınırken içerde bulunan 18 kişiye de kovid-19 tedbirlerine uymamaktan ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir işyerine baskın düzenledi. Ruhsatsız olarak kumarhaneye çevrilen işletmede kumar oynayan 5 şahıs ile kumar oynatan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Kumar oynamak için kullanılan materyaller ile suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirilen işyerinde şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Baskın sırasında içeride bulunan 18 şahsa ise kovid-19 tedbirlerine uymamaktan idari para cezası uygulandı.

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Gizli kumarhaneye baskın
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