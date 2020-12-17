Haber alınamıyordu, bıçaklanarak öldürmüş halde bulundu

Edinilen bilgi ve iddialara göre; İzmit ilçesi Ortaburun Köyü'nde oturan Aydın Memiş'in (55) bir süredir ortalıklarda görülmemesi ve telefonlara da cevap vermemesinden şüphelenen yakınları, akşam saatlerinde evine giderek kontrol etmek istedi. Eve gidildiğinde ise Memiş'i kanlar içerisinde hareketsiz bulan yakınları hemen 112 Acil Yardım Hattını aradı.

Bölgeye kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, Memiş'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında yalnız yaşadığı ve bekar olduğu öğrenilen Memiş'in cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. İlk belirlemelere göre bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenilen Aydın Memiş'in katil zanlı veya zanlılarını yakalamak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.