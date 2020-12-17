Hayırseverlerden uzaktan eğitime tablet desteği

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın öğrencilerin uzaktan eğitime ulaşımındaki en büyük engel olan tablet ihtiyacının giderilmesine yönelik çağrısına hayırseverlerden destek geldi.

Vali Çuhadar, hayırsever iş insanı Hasan Canpolat'tan alınan tabletleri İl Özel İdaresinin desteği ile hazırlanan 27 adet mobil gezici internet araçlarına 3'er tane konulmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'e teslim etti.

Vali Çuhadar, "Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan ve küresel bir salgın olan koronavirüs salgını dolayısıyla okullara ara verilmiş, eğitim ve öğretim faaliyetlerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim modeline geçilmiştir. Bu zorlu süreçte çocuklarımızın derslerinde geri kalmaması için hayırsever işadamı Hasan Canpolat, valiliğimize 100 adet tablet bağışında bulunmuştur. Tablet bağışlarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin geleceklerine ışık oldukları için tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. En büyük hayır, insana yapılan hayırdır. İnsanlara yapılan en büyük hayır da, onların eğitimine ve geleciğine yapılan yatırımdır. Çünkü bir ülkenin geleceği eğitimli nesillerle idame edilir" dedi.

Vali Çuhadar, EBA araçlarına konularak öğrencilerin istifadesine sunulmak üzere hayırsever işadamı Hasan Canpolat tarafından alınan tabletleri İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'e teslim etti.