Hırsızlığın bu kadarı da pes dedirtti! 'Hayır için para dağıtıyoruz' deyip evi soydular

İstanbul Ümraniye'de 79 yaşındaki F.B. isimli yaşlı kadın olay günü sokaktan eve doğru giderken yanına 3 kadın geldi. Hayır amaçlı dağıtması için yaşlı kadına bir çanta para vermeyi teklif eden kadınlar, yaşlı kadının parayı kabul etmesi üzerine bir çanta parayı yaşlı kadına verdi. 3 kadın şahıs 79 yaşındaki F.B ile sohbet eşliğinde yaşlı kadının evine gitti. Yaşlı kadını kendi evinde dolandıran kadınlar, hiçbir şey yapmamış gibi evden ayrıldı.

'UMREYE GİDECEĞİM' DİYEREK KANDIRDI



Olay günü 79 yaşındaki F.B. isimli yaşlı kadın sokakta eve doğru yürürken yanına 3 kadın geldi. Kadınlardan biri Almanya'ya gideceğini söylerken, elinde bir çanta para olan diğer kadın çocuğu olmadığını, bu yüzden Umre'ye gideceğini ve çantanın içinde bulunan paraları hayır amaçlı dağıtmak istediğini söyledi. Yaşlı kadına 'Çocuğum olmuyor. Umre'ye gitmek istiyorum. Bu paraları sana versem hayır amaçlı dağıtır mısın?' diyen C.G isimli kadın, yaşlı kadının teklifi kabul etmesi üzerine paraları yaşlı kadına verdi. Aralarında C.G isimli kadının da bulunduğu 3 kadın F.B ile sohbet eşliğinde yaşlı kadının evine gitti.



'BU PARALARIN OKUNMASI LAZIM'



Yaşlı kadının evine geldikten sonra sohbet ettikleri esnada F.B. isimli yaşlı kadının da koynundaki paraları şüpheli kadınlara gösterip zekat verdiğini söylemesinin ardından kadınlardan birinin 'Bu paraların okunması lazım' diyerek paraları yaşlı kadından alıp elinde bulunan Kuran-ı Kerimin arasına koydu. Daha sonrasında yaşlı kadının evinde dolaşmaya başlayan kadınlar, bir süre sonra gitmeleri gerektiğini söyleyerek yaşlı kadının evinden ayrıldı.



20 BİN TL, BANKA CÜZDANI, TAPU VE MAHKEME EVRAKLARINI ÇALMIŞLAR



Yaşlı kadın, bir süre sonra odasına gidip elbiselerinin arasına baktığında sakladığı 20 bin TL paranın yerinde olmadığını ve eve gelen 3 kadın tarafından çalındığını farketti. Ayrıca 79 yaşındaki F.B., odasında bulunan ve kendisine ait olan nüfus cüzdanı fotokopisi, banka cüzdanı, tapu evrakları ve mahkeme evraklarının da alınmış olduğunu anladı. Bunun üzerine yaşlı kadın, polise giderek evine gelen ve kendini dolandıran kadınlardan şikayetçi oldu. Emniyette yaşlı kadına sabıkalılar listesi gösterildiğinde şüpheli kadınlardan N.B. ve C.G isimli kadınları tespit ettiği

öğrenildi.



ŞÜPHELİLER SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ



Şüpheli C.G. ifadesinde kendisinin Güngören ilçesinde ikamet ettiğini, olay tarihinde Ümraniye'ye gitmediğini, yaşlı kadının evinde hırsızlık yapmadığını ve diğer şüpheli N.B.'yi tanımadığını söyledi. Şüpheli N.B. ise ifadesinde kendisinin Bakırköy Kadın Kapalı İnfaz Kurumu'nda bulunduğunu ve yaşlı kadının evine gitmediğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.



'ÇOCUKLARIMIZ OKULDAN GELECEK'

Olayla ilgili tanık olarak ifadesi alınan yaşlı kadının gelini N.K., ifadesinde olay günü üvey kaynanası F.B.'nin pazardan eve gelirken başı kapalı olan bir kadınla birlikte eve girdiğini, peşinden 2 başı kapalı kadının daha eve girdiğini, kendisinin de bu kadınları tanımadığı için merakından yaşlı kadının evine gittiğini ve eve girdiğinde yaşlı kadının 3 bayana hizmet ettiğini gördüğünü söyledi. Tanık N.B. ifadesinin devamında, kadınlardan ikisinin 'Çocuklarımız okuldan gelecek.' Diyerek evden ayrıldıklarını, kendisinin de 2 kadınla birlikte evden çıktığını, kadınlardan birinin evde kaldığını ve bir süre sonra kendisiyle birlikte evden çıkan diğer 2 kadının tekrar eve girdiğini gördüğünü söylemek daha sonra da söz konusu kadınların hırsızlık yaptığını öğrendiğini söyledi.

ŞÜPHELİNİN 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Olayla ilgili sokaktaki kamera kayıtlarına bakıldığında 3 kapalı kadının yaşlı kadınla birlikte eve doğru gittikleri tespit edildi. Yaşanan olay sonrası açılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Başsavcılığı, şüpheli C.G. hakkında 'Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' ve 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Savcılık, şüpheli C.G.'nin 10 yıla kadar hapsini talep ediyor.