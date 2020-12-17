İki cana birden kıydı

Konya'nın Çumra ilçesinde Ali Rıza Yüzer (35), 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35), yaşanan tartışma sırasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Feci olay dün Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Rıza Yüzer, 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ali Rıza Yüzer, eşini, yaşları 9 ile 12 arasında değişen 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurdu. Göğsünden vurulan Sadife Yüzer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Katil zanlısı koca, olayın ardından Konya'da yaşayan babası Fahrettin Yüzer ile jandarmayı arayıp "Eşimi vurdum, gelin beni alın" dedi. Adrese gelen jandarma ekipleri, Ali Rıza Yüzer'i suç aleti tüfekle birlikte gözaltına aldı. Sadife Yüzer'in cansız bedeni ise otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın kendisini araması üzerine olay yerine gittiğini belirten muhtar Adem Mete, "Ali Rıza Yüzer, eşini vurduktan sonra babasını ve jandarmayı arayarak eşini vurduğunu söylemiş. Bunun üzerine jandarma da beni aradı ve olay yerine geldim. Olay yerine geldiğimde Ali Rıza evdeydi. Neden böyle bir şey yaptığını sordum, 'Anlaşamadık vurdum' diye cevap verdi. Daha sonra jandarma ekipleri geldi ve gözaltına aldı" dedi.