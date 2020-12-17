İki daireyi halıyla birleştirip halay çektiler

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüse karşı hafta sonuuygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını çeşitli yöntemler ile delenlere ilişkin açıklama yaptı. Hastaneden randevu alarak yasağı delmeye çalışanların olduğunu anlatan İlhan, "Markete diye çıkıp 3 saat ara sokaklarda dolaşanlar var" dedi. İlhan, Ankara'nın bir mahallesinde 2 ev kapılarını açmış, apartman koridoruna halı sermişler. İki ev birbirleriyle halay çekerek dolaşıyorlar. Bu kişiler birbirine koronavirüs bulaştırmış" dedi. İlhan hasta sayısında yüzde 17-18'lik bir düşme olduğunu belirterek, "Düşme trendi iyi; ama elbette yeterli değil, kurallara daha çok uymamız gerekiyor" diye konuştu.