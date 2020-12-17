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İngiliz gazetesi seçti: Kovid-19 aşısını bulan Türk çift yılın kişisi

Koronavirüs salgınının seyrini değiştiren aşıyı bulan Türk bilim insanları ve Prof. Dr. , ’de yılın kişisi ödülüne layık görüldü

Giriş Tarihi: 17.12.2020 ABONE OL
İngiliz gazetesi Financial Times seçti: Kovid-19 aşısını bulan Türk çift yılın kişisi

Dünyanın en ünlü gazetelerinden İngiliz Financial Times, yılın kişilerini seçti. ABD'li Pfizer ile birlikte dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için aşı geliştiren BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci, yılın kişisi olarak seçildi.



Financial Times, "Dünyayı kasıp kavuran yeni bir salgının yayılmasından bir yıldan daha kısa bir süre içinde güvenli ve etkili bir aşıya sahip olmamız Financial Times'ın 2020 Yılın Kişisi olarak seçtiği Dr. Şahin ve Dr Türeci'nin başarısını ortaya koyuyor" ifadeleriyle başarılı çifti övdü. Yazıda, "Bilim, doğası gereği yavaş ve özenli bir iştir. Hipotezlere meydan okunmalı ve yeni fikirler tükenene kadar test edilmelidir. Başarısızlık, sürecin önemli bir parçasıdır. Hastalığı önlemede yüzde 95'in üzerinde başarılı olan bir aşı üretilmesi de bu çiftin başarısını daha da dikkat çekici hale getiriyor" denildi. İngiltere, 2 Aralık'ta yüzde 95 etkili olduğu bildirilen aşının kullanımına onay vermişti. Böylece İngiltere, geliştirilen bir Kovid- 19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke olmuştu. Geçtiğimiz hafta, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de aşının acil kullanımına izin verdiğini açıklamıştı.

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İngiliz gazetesi Financial Times seçti: Kovid-19 aşısını bulan Türk çift yılın kişisi
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